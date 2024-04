مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22.. يحيي يقابل شقيقه ياسين ويعتذر له

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقابلة يحيي لشقيقه ياسين واعتذاره له عما بدر منه، كما أوضح له أنه علم ببراءته.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22

كما شهدت الحلقة توعد يحيي بالانتقام من فاروق، كما طالب ياسين بعدم السفر الى خارج البلاد.

وشهدت الحلقة مقابلة الضابط يحيي لصديقة الضابط أحمد وشرح تفاصيل مقتل والده إلى الأخير.

وشهدت الحلقة طلب فاروق من رجالة البحث عن ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 21

بدأت أحداث العمل في مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك ظهر من خلاله “فاروق” احمد رزق، برفقة عمه المتوفي “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، والذي يحرضه على قتل أحد أعدائه، ولكن يرفض “فاروق مبدأ القتل، خاصة وان الشخص المستهدف لديه زوجة وأبناء، ولكن أصر عمه دون رحمة لقتل الشخص مما جعل ”فاروق" في حالة ذهول.

نجح المعلم هريدي في إنقاذ “ياسين” أمير كرارة، من القتل، بعدما حقق مطلب المعلم بساطي بشراء الآثار بمبلغ مبالغ فيه، ورفض “هريدي” تسليمه الأموال إلا بعد رؤية ياسين، ليطمأن بانه لم يقتله، وبالفعل طلب “بساطي” من رجاله احضار ياسين، ليوجه الأخير الشكر للمعلم هريدي وأنه اصبح له جمايل عديدة له.

أبلغ المعلم هريدي “ياسين” بانه عثر على مكان الخادمة “نسمة” والتي تعتبر دليل براءته من تهمة قتله لوالده وعمه، وهو ما اثار فرحة “ياسين” واراد ان يذهب لها في الحال، ولكن “هريدي” طلب منه ان يهدأ ويذهب إلى المكان في صباح اليوم التالي.

في مشهد طريف سخرت سامية من اهتمام جمالات الزائد بالمعلم سعيد والذي يبدو ان هناك اعجاب شديد متبادل بينهما، وحرصت جمالات على تحضر وجبة افطار للمعلم سعيد والذي وجه الشكر الشديد لها واتفقا على تحضير الغداء معًا ليدخل عليهم “عم عفيفي” شريك ياسين في المصنع، ليخبر جمالات وسعيد انه تم النص عليه من قبل شريكهم الثالث “نعمان”.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.