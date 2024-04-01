رسائل المواطنين للرئيس.. باحث سياسي: نريد المزيد من النجاحات والإنجازات على المستوى الاقتصادي

قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشان السياسي، نحن علي أعتاب ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وننتظر مزيد من النجاحات والانجازات علي المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حيث استطاع الرئيس السيسي خلال العشر اعوام الماضية بناء مصر الجديدة التي تقوم علي جذب الاستثمارات وبناء اقتصاد وطني مع مزيد من التشريعات التي فتحت الطريق الي حياه حزبية سليمة قائمة علي ديمقراطية حقيقية من خلال دعم الحريات والعديد من التشريعات التي ساهمت في نقل مصر الي مستقبل واعد.

واضاف كمال، ما تحقق في عشر اعوام منذ ان تولي الرئيس السيسي المسؤلية يوازي ما تحقق في مصر خلال مائة عام من مدن جديدة وطرق وكباري ووسائل نقل علي مستوي عالمي وهو ما ادي الي جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية والعربية والتي سوف يجني الشعب المصري عوائدها علي المستوي الاقتصادي خلال الولايه الجديدة للسيد الرئيس.

كما أضاف كمال، ولم يكون اهتمام الرئيس بجذب الاستثمارات وبناء البنية التحتية فقط بل اهتم بالمواطن البسيط والنهوض بالقرية والريف من جميع النواحي من خلال مشروع حياه كريمة الذي ساهم في تحويل العديد من القوي والنجوع الي مدن حضارية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح كمال، نحن نريد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايه الجديدة تكملة الانجازات علي جميع المستويات مع الاستمرار في العمل علي جذب الاستثمارات وتكملة مشروع حياه كريمة ليشمل كل قري ونجوع مصري وانا علي يقين ان الولاية الجديدة للسيد الرئيس سوف تكون ولايه حصد ثمار ما تم خلال العشر اعوام الماضية.

كان قد قال كريم كمال، نعيش لحظة فاصلة من تاريخ مصر مع بدء الولاية الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي لحظة تفصل بين ما تحقق من إنجازات علي مدي عشرة أعوام وبين مرحلة جديدة سوف يجني فيها الشعب المصري ثمار هذه الإنجازات التي تحققت علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكان أهم سمات نجاح الرئيس السيسي في تحقيق ذلك هو الصراحة والأمانة والقدرة علي تحقيق الوعود وتحويل الأحلام إلي حقائق ملموسة علي أرض الواقع.

واستطرد: «تسلم الرئيس حكم مصر وهي في وضع صعب للغاية علي المستوي السياسي والاقتصادي بعد عام من حكم الجماعة المحظورة، وهي شجاعة تحسب لشخص الرئيس أن يغامر بقيادة بلد علي حافة انهيار اقتصادي، بجانب انتشار الإرهاب، وخصوصًا في سيناء وهي عوامل كفيلة بهروب رءوس الأموال وعدم ثقة أي مستثمر في المجيء إلي مصر».

ونوه: «كان الرئيس السيسي الذي نشأ في المؤسسة العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال وخير أجناد الأرض علي قدر هذه المسـئولية الصعبة، واستطاع تحقيق ما وعد به الشعب خلال أعوام قليلة معتمدًا علي المصارحة والوعد بما يستطيع تحقيقه، ولكن العجيب في الأمر أن السيد الرئيس حقق أكثر مما وعد به في جميع المجالات، ويكفي أن نذكر في مجال الأمن القضاء علي الإرهاب وتجفيف منابعه في فترة زمانية قصيرة للغاية قدم فيها الجيش المصري الباسل والشرطة المصرية ورجالهم الأبطال الشهداء والتضحيات حتي تحقق هذا النصر العظيم في ظل قيادة واعية من الرئيس السيسي الذي أدرك منذ اللحظة الأولي أن القضاء علي الإرهاب هو العامل الأساسي لاستقرار الوطن وجذب الاستثمارات وعودة السياحة وقد نجح الرئيس في تحقيق هذا الهدف».