الرئيس.. وعد وأوفي

نعيش لحظة فاصلة من تاريخ مصر مع بدءً الولايه الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة تفصل بين ما تحقق من انجازات علي مدي عشرة اعوام وبين مرحلة جديده سوف يجني فيها الشعب المصري ثمار هذة الانجازات التي تحققت علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكانت اهم سمات نجاح الرئيس السيسي في تحقيق ذلك هي الصراحة والامانة والقدرة علي تحقيق الوعود وتحويل الاحلام الي حقائق ملموسة علي ارض الواقع.

لقد تسلم الرئيس حكم مصر وهي في وضع صعب للغايه علي المستوي السياسي والاقتصادي بعد عام من حكم الجماعة المحظورة وهي شجاعة تحسب لشخص الرئيس ان يغامر بقياده بلد علي حافة انهيار اقتصادي بجانب انتشار الارهاب وخصوصا في سيناء وهي عوامل كفيلة بهروب رؤوس الاموال وعدم ثقة اي مستثمر في المجي الي مصر.

وكان الرئيس السيسي الذي نشاء في الموسسة العسكرية المصريه مصنع الرجال وعرين الابطال وخير اجناد الارض علي قدر هذه المسوولية الصعبة واستطاع تحقيق ما وعد به الشعب خلال اعوام قليلة معتمد علي المصارحة والوعد بما يستطيع تحقيقه ولكن العجيب في الامر ان السيد الرئيس حقق اكثر مما وعد به في جميع المجالات وبكفي ان نذكر في مجال الامن القضاء علي الارهاب وتجفيف منابعه في فترة زمانية قصيرة للغاية قدم فيها الجيش المصري الباسل والشرطة المصرية ورجالهم الابطال الشهداء والتضحيات حتي تحقق هذا النصر العظيم في ظل قيادة واعية من الرئيس السيسي الذي ادرك منذ اللحظة الاولي ان القضاء علي الارهاب هو العامل الاساسي لاستقرار الوطن وجذب الاستثمارات وعودة السياحة وقد نجح الرئيس في تحيق هذا الهدف.

ليبدا السيد الرئيس المرحلة الثانية من بناء الجمهورية الجديدة حيث اهتم باعادة بناء المرافق من طرق وكباري مع انشاء العاصمة الادارية الجديدة لتكون ركيزة لجذب الاستثمارات وليس مجرد عاصمة او مدينة جديده حيث تم تخطيط كل شي فيها بدقة لتضاهي العواصم العالمية وهذا الامر ليس رفاهية بل عامل اساسي ان يكون لدي مصر عاصمة حديثة مجهزة بكل السبل لراحة المستثمر في انجاز المشروع الذي يريد اقامتة في مصر مع استثمار المشاريع العملاقة في العاصمة لجذب المزيد من رؤوس الاموال والاستثمارات.

ولم تكن العاصمة الادارية الجديده هي المشروع الاوحد بل كانت تاج المشاريع الاخري العملاقة مثل مدينة العلمين الجديده وهي من اهم المشاريع الاستثمارية والسياحية في العالم وايضا المنصورة الجديدة وتوشكي الجديدة ومدينتي ناصر وغرب قنا ومدينة اكتوبر الجديده وغيرهم من المدن التي تنتمي جميعا مدن الجيل الرابع حيث تغيرت خريطة مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصبح مركز لريادة الأعمال وقاطرة التنمية ومستقبل مصر وحاضرها من خلال طفرة عمرانية غير مسبوقة. وزيادة مساحة مصر العمرانية الي اكثر لـ14% في اقل من عشرة اعوام وقد حقق الرئيس من خلال هذه الخطة الطموحة اهم هدف وهو جذب عدد كبير من الاستثمارات في العديد من المجالات لتصبح مصر من اهم الدؤل الجاذبة للاستثمارات العربية والاجنبية خلال عهد الرئيس السيسي.

بجانب نجاح الرئيس السيسي في تحقيق الاهداف السابقة من خلال الخطة الطموحة لبناء مصر الجديده كان اهتمام السيد الرئيس كبير بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري حيث اطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- المشروع القومي لتطوير الريف المصري وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص التي نجحت نجاح كبير في بناء وتطوير المجتمع حيث حققت «حياة كريمة»، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع حيث، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا،وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة،من صحة وتعليم والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحى، وإنشاء المكتبات وقصور الثقافة، دعم الأسر ماديًا واجتماعيًا من خلال استهداف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين بجانب رفع المرتبات والمعاشات وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب في المشاريع العملاقة التي تقوم بيها الدولة وفي المشاريع الاستثمارية التي نجحت مصر في جذب اصحاب رؤوس الاموال في اقامتها علي ارض مصر بجانب ازدهار السياحة التي توفر الالاف من فرص العمل للشباب وهي تحديات صعبة نجح الرئيس السيسي في تحقيقها.

وعد وأوفي ليس في هذة المجالات فقط ولكن في العديد من المجالات الاخري اهملها اقامة دولة القانون القائمة علي مبدأ مواطنين متساوين في الحقوق والوجبات من خلال اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي اسست لدولة عصرية تومن بالتعددية الحزبية وحقوق الانسان وعدم التميز علي اساس الدين او اللون او الحنس فتجد علي سبيل المثال لا الحصر قانون بناء الكنائس الذي قضي علي كل العراقيل التي كنت تعوق بناء الكنائس مع تقنين الكنايس القائمة وقد اصدر السيد الرئيس توجيهات بتخصيص اراضي في المدن الجديدة لاقامة الكنائس للطوائف المسيحية المختلفة وهو امر لم يحدث من قبل بحانب ارساء مبدا الكفاءة في اختيار القيادات في جميع المواقع دون النظر الي الدين او الجنس لتبدا مصر مرحلة جديده غير مسبوقة في مجال المساواة في الحقوق والوجبات بين جميع المواطنين مع طفرة كبيره في الحريات الدينية يرجع الفضل فيها الي الرئيس السيسي مع اتاحة حرية الراي والتعبير لتكون الجمهورية الجديده مثال يحتذي به في كل العالم.

وعد وأوفي لذلك يجدد الشعب المصري الثقة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايه جديده نثق انها سوف تكون فيها مصر في مقدمة الدول في جميع المحالات بفضل هذا القائد الذي يعمل ليلا ونهارا محقق في عقد واحد من الزمان مالم يتحقق خلال مائة عام سابقة دون مبالغة والارقام اتحدث عن نفسها.

غدا اكثر اشراقا.