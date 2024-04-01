رسائل المواطنين للرئيس| زوجة شهيد: أشكر السيسي لاهتمامه بأسر الشهداء وهذه أمنيتي منه

قالت د.نشوى مصطفى محمد، زوجة الشهيد البطل عميد أ.ح احمد عبد الخالق الجعفري، الذي استشهد في العملية الشاملة بسيناء، إنها تشكر الرئيس السيسي لتقديمه الدعم لأسر وأهالي الشهداء والاهتمام بزوجات وأبناء الشهداء الذين ضحوا من أجل بلادهم في محاربة الارهاب والقضاء عليه.

وطالبت نشوى من الرئيس السيسي تجديد لقاءاته بأهالي الشهداء واختيار الكوادر الشابة من زوجات الشهداء بهدف توعية الشباب في جميع المجالات، إضافة إلى عمل حملات توعية للشعب تحت إشراف القيادة السياسية في مختلف الأماكن، للاستفادة من خبراتهم.

كما شددت على رغبتها في أن يدعم الرئيس أبناء الشهداء في المدارس بالسؤال عنهم دائمًا، كما تمنت من الرئيس عمل هيئة رقابية علي السلع التموينية وتحديد أسعار السلع بلوائح حتي لا يتم التلاعب فيها من قبل التجار والبائعين ويتم تقديم المخالف للمحاكمة.

كما طالبت زوجة الشهيد الرئيس السيسي بعمل نصب تذكاري خاص بزوجها الشهيد أو تخليد ذكراه في العاصمة الإدارية الجديدة، لما قدمه لوطنه بالدفاع عنه بحياته ودمه.

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