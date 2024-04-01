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مصر

"الزراعة" تعلن تجديد اعتماد الأيزو للمركزي لمتبقيات المبيدات

دهند عبداللاه
دهند عبداللاه

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن حصول المعمل على شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة ISO 45001، ISO 14001 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، مؤكدًا على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

وأعلنت الدكتورة  هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل وسعيه المستمر لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة وأشارت إلى مدى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الأيزو حيث تعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص حيث تهدف إلي توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعًا لحدوثها وأيضًا تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفيه الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وقد نجح المعمل في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما كما تأتي أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة وكل ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة والعالم للحفاظ على البيئة والطاقة والإستغلال الأمثل للموارد. 

وفي نفس السياق، أكدت “عبداللاه” أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث تجديد الإعتماد الدولي في الأيزو 17025:2017 من هيئة الفيناس الدولية بفنلندا والتي حصل عليها منذ عام 1996 ومن المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وكذا تجديد الاعتماد من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA، كما أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010  لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وأيضا شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من  المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) لمركز التدريب (كيوكاب) التابع للمعمل.

الزراعة تعلن تجديد منح الايزو للمركزي لمتبقيات المبيدات

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