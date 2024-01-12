استيراد عجول وفحص تقاوي البطاطس.. حصاد "الزراعة في أسبوع" (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٧ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٥ وحتى ١١ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

ملفات الزراعة

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، خاصة الزيارات الميدانية لمتابعة زراعة محصول القمح.

وقد بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برسالة تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبرًا عن أجمل معاني المحبة والإخاء.

وفي السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجديد الاعتماد الدولي وشهادة الايزو ISO 9001:2015 للمعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية للعام الثالث على التوالي.

كما واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات متابعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة، وتبين أن الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية.

بينما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية "MALR"، الصادر في شهر يناير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

وواصلت الفرق الإرشادية الريفية التابعة لوزارة الزراعة، الانتشار في معظم محافظات الجمهورية؛ لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية؛ ذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري وجميع أجهزة الوزارة المعنية.

كما وافقت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين وذلك من منشئات متعددة، لتلبية الاحتياجات خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

وتواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملاتها التفتيشية على مراكز بيع تقاوي البطاطس؛ لضمان توافرها بالكميات المناسبة، حيث تم استيراد 116 ألف طن بناء على الإفراجات الجمركية الخاصة بالشحنات المستوردة.

وخلال هذا الأسبوع شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في الجلسة النقاشية حول "دور المواصفات في دعم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي" والمنظمة بمعرفة هيئة المواصفات والجودة. كما نظم مركز التدريب بالمعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 5200 عينة.

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