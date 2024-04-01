رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. "حقوق إنسان البرلمان": تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي أجريت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وتوليه منصب الرئيس، يواجه الرئيس المصري المنتخب مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وأوضح رضوان، فى تصريحات له، أن إحدى أولويات الرئيس العمل علي تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين، والعمل على تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١، العمل علي تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يجب تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أطلقة سيادته فيي عام ٢٠٢٢ والذي وجه بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من برنامج الحوار الوطني في يوليو ٢٠٢٣. عليه أيضًا أن يواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مثل البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل البيئية.

كما أشار إلى أنه من ضمن الأولويات تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأقليمية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، هذا بالإضافة الي تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.

بالنسبة للشأن الداخلي، أوضح رضوان، أن بوصلة التحرك تتمركز من خلال عدة محاور من خلال العمل على تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية. تحسين جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة وتعزيز الابتكار والابتكار وتعزيز الريادة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة.