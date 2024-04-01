الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. "حقوق إنسان البرلمان": تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي أجريت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وتوليه منصب الرئيس، يواجه الرئيس المصري المنتخب مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وأوضح رضوان، فى تصريحات له، أن إحدى أولويات الرئيس العمل علي  تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين، والعمل على تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١، العمل علي تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يجب تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أطلقة سيادته فيي عام ٢٠٢٢ والذي وجه بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من برنامج الحوار الوطني في يوليو ٢٠٢٣. عليه أيضًا أن يواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مثل البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل البيئية.

كما أشار إلى أنه من ضمن الأولويات تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأقليمية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، هذا بالإضافة الي تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.

بالنسبة للشأن الداخلي، أوضح رضوان، أن بوصلة التحرك تتمركز من خلال عدة محاور من خلال العمل على تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية. تحسين جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة وتعزيز الابتكار والابتكار وتعزيز الريادة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة.

النائب طارق رضوان الرئيس السيسي حقوق الانسان تعزيز الاستقرار السياسي تحسين مستوى المعيشة تعظيم دور مصر

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل| بعد إجراء عملية فتق.. مكتب نتنياهو يوضح آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"