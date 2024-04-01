عودة السيارة "نصر" وأكبر مصنع للغزل والنسيج.. ثمار قطاع الأعمال فى ولاية جديدة للرئيس السيسى

تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق أحلام المصريين في عودة أمجاد شركات قطاع الأعمال العام، حيث تجني مصر ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام.

حلم السيارة المصرية "نصر"

تشهد ولاية الرئيس السيسي الجديدة، تحقيق حلم المصريين في إنتاج السيارة المصرية من شركة "النصر" للسيارات، حيث من المقرر وفقًا لخطة قطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات، إنتاج 3 أنواع من السيارات الأولى تعمل بالوقود التقليدي والثانية تعمل بمزج من الوقود والكهرباء والثالثة تعمل بالكهرباء فقط بإجمالي عدد 40 ألف سيارة وتكلفة مالية تبلغ نحو 25 مليون دولار، حيث تدخل مراحل التنفيذ والإنتاج والظهور في الأسواق خلال العام المقبل.

أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

تشهد ولاية الرئيس السيسي الجديدة عودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي عبر قلاع غزل المحلة، حيث من المقرر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى خلال شهور قليلة.

وتتوالى افتتاحات مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر بتكلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه إجمالي استثمارات تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية التي تبلغ نحو 64 مصنعًا منتشرة على مستوى الجمهورية؛ لتعود أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وإنتاج القميص المصري من القطن الفاخر تحت علامة نيت ومحلة التي تغزو الأسواق العالمية.

افتتاح محالج القطن الجديدة

من المقرر خلال الشهور القليلة المقبلة، افتتاح محالج القطن المصري، والتي تبلغ نحو 5 محالج جديدة، حيث تم افتتاح محلج الفيوم المطور قبل ذلك، وبلغت تكلفة التطوير نحو مليار جنيه.

تطوير مصنع الدلتا للصلب

من المقرر أن تشهد الشهور المقبلة، افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع الدلتا للصلب أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر، حيث بلغت تطوير مصنع الدلتا للصلب نحو 45 مليون دولار لإنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت.

أكبر مجمع لصناعة الفوسفات

من المقرر أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة النصر للتعدين وشركة هندية عالمية، حيث تم الاتفاق بين الشركتين لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات بتكلفة استثمارية ضخمة.

أول مصنع لإنتاج أكياس الدم

من المقرر أن تشهد ولاية الرئيس الجديدة طفرة كبيرة في صناعة الأدوية، عبر إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم ومصنع جديد لإنتاج ألبان الأطفال ومصنع ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية ومجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية.

أول مصنع لخامات الألومنيوم

من المقرر أن تشهد الشهور القادمة الإعلان الرسمي عن انشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم في مصر بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.9 مليار دولار.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إعلان إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم باستثمارات إماراتية تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

تطوير مصانع الأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

تشهد ولاية الرئيس السيسي، الجديدة، تطوير المصنع القديم بشركة كيما ومصنع الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

مصنع جديد للأمونيا الخضراء

تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا بالشراكة بين قطاع الأعمال العام وإحدى الشركات العالمية وهي شركة بنشمارك باور.

أكبر محطة للطاقة الشمسية بقطاع الأعمال

ومن المقرر أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة نجع حمادي عبر التعاون بين قطاع الأعمال العام وشركة سكاتك النرويجية بطاقة 1 جيجا لتخدم مصانع الألومنيوم السبائك الحديدية.

إنشاء مصنع لإنتاج منتجات الكلور

وتشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور في إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة في هذه الصناعة.

أكبر مشروع للإنتاج الزراعي والحيواني

تشهد الولاية الجديدة للرئيس السيسي، إنشاء أكبر مشروع حيواني وزراعي على مساحة 100 فدان عبر الشراكة بين شركة ايجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الألبان ومصنع للزبادي والعصائر والجبن ومحطة لفرز الفاكهة للتصدير للخارج.