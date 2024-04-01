مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 21 كاملة

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث العديد من المواطنين عن ملخص الحلقة ٢١ لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج.

وترصد الدستور ملخص الحلقة وهى كالتالي:

بعدما كشف طارق "عصام السقا" لصدفة " ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل صدفة الحقيقة كاملة، وعرفت أنه كان يستغلها ويضحك عليها حتى يسترد نقوده التى سلبها عمه منها، وكانت هناك نظرة حزن في عيون طارق بعدما انهارت صدفة، فهل سيشعر طارق أنه أحب صدفة ويعود لها مرة أخرى، هذا ما نعرفه خلال الحلقة 22.

شهدت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث، حيث بدأت باعتراف طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) بأنه كان ينصب عليها، وانه استرد جميع أمواله؛ بمجرد إمضائها على الورق، ودخلت صدفة فى حالة انهيار عصبي بمجرد معرفتها خداعه لها، وأنه لم يحبها.

وأعطي طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) النقود التي سرقها عمه منها، والتي أخذتها من بيت علي (سليم الترك) بعد أن أخذها من أم راندا (عبير منير).

فرح (نور إيهاب) تتصل بصديقتها سالي من هاتف زميلها “علي”؛ حتى تذهب وتقيم عندها فى المنزل، ولكن سالي تتصل بوالدتها هالة (سلوي خطاب) وتعطيها رقم علي (سليم الترك) حتى تستطيع الوصول إليها.

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مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 22

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.