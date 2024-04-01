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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة الحلقة 22 .. ملخص الحلقة ومواعيد الإعادة

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث العديد من متابعي مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج عن تفاصيل الحلقة ٢٢ ومواعيدها في هذا السياق ترصدها الدستور خلال التقرير التالي.

تفاصيل الحلقة ٢٢ من مسلسل صدفة 

حيث انه بعدما كشف طارق "عصام السقا" لصدفة " ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل صدفة الحقيقة كاملة، وعرفت أنه كان يستغلها ويضحك عليها حتى يسترد نقوده التى سلبها عمه منها، وكانت هناك نظرة حزن في عيون طارق بعدما انهارت صدفة، فهل سيشعر طارق أنه أحب صدفة ويعود لها مرة أخرى، هذا ما نعرفه خلال الحلقة 22.

مسلسل صدفة مواعيد الإعادة وقنوات عرض الثانية والعشرون 

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

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أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة ٢٢

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

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