الاستعلام عن كشف الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو كارت مخصص للأشخاص من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة به وشروط الحصول عليه والخدمات التى يقدمها.

ويُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى هي:

بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

1. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم

2.خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب