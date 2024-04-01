الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية تنظم "الشمول المالى والخدمات الإلكترونية"

جامعه بني سويف
جامعه بني سويف

أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للشمول المالي اللتين من خلالهما تتحقق العدالة عن طريق تقديم الخدمات الملائمة؛ بما يضمن الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بعنوان "الشمول المالي والخدمات الإلكترونية وريادة الأعمال بالتعاون مع بنك مصر"، وذلك في إطار التثقيف المالي للشباب.

وقال رئيس الجامعة إن الشمول المالي يهدف إلى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سواءً كان على الصعيد الادخاري أو التمويلي، ليساعد ذلك في زيادة إنتاجية الدولة وخفض مستوى البطالة؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وبدأت الندوة بعرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، وتضمنت شرحًا حول المنتجات والخدمات المالية للشباب بالمزايا والإعفاءات، وحساب الشباب، والبطاقات المدفوعة مقدمًا والمحافظ الإلكترونية وغيرها.

التكنولوجية الدكتور جان هنري الاجتماعية والاقتصادية العدالة الاستقرار المالي نظمتها الجامعة بعنوان الشمول المالي الخدمات الالكترونية

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