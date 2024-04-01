مختار نوح لـ"الشاهد": هناك تطابق بين جماعة الصباح والإخوان

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح "الحشاشين" وبين جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف “نوح” خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان - الحشاشين":"هناك مدرسة تزرع وتخرج نفس الثمرة، كراهية الآخر والحوار والرأي الآخر، وكراهية المنشق".

ويقدم د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

"الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر وإعداد من قبل هند مختار والبدري جلال.