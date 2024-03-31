الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان يتبعون نفس أسلوب "الحشاشين" وحاولوا قتل عبد الناصر عمدًا

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن مجموعة المنشقين عن الإخوان أصبحوا معاديين للجماعة من الدرجة الأولى.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "لدرجة إن ممكن الإخوان يتقابل مع عدو ويجلس معه ويدعوه للإسلام، لكن لا يمكن أن يتقابل مع واحد ترك الإخوان وتحديدًا التنظيم الخاص".

وتابع: "في لحظة صراحة مع النفس ولحظة إفاقة من الحشيش تقدر تتكلم مع أي إخواني بالحقيقة، إحنا زمان مكناش مصدقين حكاية اغتيال السيد فايز بالمتفجرات في منزله، كذلك مكناش مصدقين قتل عبد الناصر".

واستكمل: "إحنا فينا جزء من الحشاشين بس اتعالجنا كنا نكذب ضرب عبد الناصر وطلقات النيران، نكذب كل ما حصل في المشهد وكنا نسميها المسرحية لكن الحقيقة هي مش مسرحية".

وأردف: "الآن بعدما بحثت الموضوع من كل أطرافه هذه لم تكن مسرحية قتل عبد الناصر كان قتلًا وليس شروع في قتل كمان، 6 رصاصات يعني جاية جاية، كونها تحولت إلى شروع أو محاولة هذا أمر آخر".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

مختار نوح الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان الحشاشين

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