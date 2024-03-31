مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبدالرازق تواصل البحث عن قاتل شقيقها

شهدت الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية بتوجه معتز زوج ابنة رياض الخولي، للاطمئنان على سامح الغول شقيق زوجته بناءً على طلب والده في مكان اختباءه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

حينما وصل معتز لمكان اختباء سامح الغول ظهر متوترًا بعد أن لم يجده في مكانه، وقام بالاتصال فورًا بإسماعيل الغول قائلأ له “إن سامح غير موجود، ويتخوف أن يكون أحد وصل إليه”.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

يعد “صيد العقارب” دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.