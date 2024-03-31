الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المدير الفني".. مروان موسى يكشف لـ"ع المسرح" كواليس رحلته في عالم الراب

مروان موسى
مروان موسى

كشف الفنان مروان موسى، مغني الراب الشهير، عن جوانب مثيرة من حياته الشخصية ومسيرته الفنية في عالم الراب.

وأكد موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه إذا كانت حياته مسرحية، فإنه سيسميها "المدير الفني"، معبرا عن رغبته في أن يكون مسيطرًا على مسار حياته الفنية.

قال موسى إنه من قاطني مدينة الإسماعيلية، وشارك تجربته الفنية بكل فخر، معترفا بأن هويته متلخبطة، وهذا يعكس تنوعه وتجاوزه للحدود، وأثناء الحوار، كشف أيضا أنه قام بإنشاء حساب مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الجمهور بشكل أكثر حرية، مؤكدا أنه يعتبر هذا الحساب مكانًا يسمح له بالتعبير عن آرائه دون قيود.

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وأضاف أنه تم تشجيعه على الدخول لعالم الراب من قبل والده، الذي كان يستمع للأغاني القديمة لفنانين مثل فيروز، عبدالحليم، عمرو دياب، ومحمد منير، معتبرا هذا التأثير جزءًا من رحلته الفنية.

وأكد أن الأغنية التي قدمها مع الفنانة "نورين" كانت بمثابة صديقة له، موضحا أن الراب كان شيئًا مستوردًا من أمريكا، ولكنهم نجحوا في زرعه في مصر، معبرا عن فخره بمساهمته في تطوير هذا النوع الموسيقي في بلاده.

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