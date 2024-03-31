الأحد 31 مارس 2024
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"أبواب القرآن"| أبوعاصي يناقش التوازن بين النصوص والمقاصد في تفسير القرآن الكريم

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر عن التوفيق بين النصوص والمقاصد في تفسير القرآن الكريم.

وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى وجود ثلاث مدارس في المقاصد، قديمة وحديثة، المدرسة الأولى تعتمد على النصوص الجزئية، حيث يتم التركيز على تفسير جزء محدد من النص دون النظر إلى المقاصد الكلية، وهذا النهج يمثله التيار السلفي، الذي يركز على النصوص الحرفية.

من ناحية أخرى، أوضح أن المدرسة الثانية تركز على المقاصد الكلية دون الالتفات إلى النصوص الجزئية، ويُعتقد أن بعض الحداثيين يتبنون هذا النهج، حيث يركزون على تحقيق القيم العليا في المجتمع دون الالتفات إلى النصوص الشرعية.

وتابع: "أما المدرسة الثالثة، فهي تحاول التوفيق بين النصوص والمقاصد، ويُعتبر هذا النهج أكثر توازنًا، حيث يُحاول المفسرون تحقيق الغايات الكلية للشريعة مع الالتزام بالنصوص الجزئية، ومع ذلك، يُعتبر هذا النهج تحديًا، حيث يتطلب توفيقًا دقيقًا بين النصوص والمقاصد".

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