"أبواب القرآن"| الباز وأبوعاصى يناقشان مقاصد النزول والمعانى الكلية والجزئية فى القرآن

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن تفسير القرآن الكريم وتصورات الناس المختلفة له، مشيرًا إلى أن بعض الناس يتعاملون مع القرآن بشكل محدد، حيث يميلون إلى قراءة صور معينة أو استخلاص معان محددة، وفي المقابل، هناك من يتوقف عند أحداث ومواقف معينة.

وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه رغم أن هذا النهج قد يكون مقبولًا للعامة، إلا أن بعض المفسرين والوعاظ يتعاملون مع القرآن بشكل شامل، مدركين أن هذا النص المعجز يحمل مقاصد كلية تتفق مع الحياة.

وأضاف، أن القرآن الكريم يحمل مقاصد متعددة، منها مقاصد النزول ومقاصد المعاني، وهناك مقاصد كلية تشمل الهداية والتوجيه، ومقاصد جزئية وخاصة، فالهدف العام من نزول القرآن هو هداية الخلق من الظلمات إلى النور.

وأكد أبو عاصي، أن القرآن ليس مجرد كتاب، بل هو معجزة تحمل مقاصد عميقة تتفق مع الحياة وتهدف إلى تطهير النفوس وتحقيق الخير للبشرية.