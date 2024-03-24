الأحد 24 مارس 2024
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ما الفارق بين فرض الكفاية وفرض العين؟.. أبوعاصي يوضح لـ"أبواب القرآن"

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية الأعمال الصالحة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، موضحا أن الأعمال الصالحة لا تقتصر على المظاهر الخارجية كالملابس أو اللحية، بل هي كل عمل يعود بالنفع على الناس.

وشدد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، على أن فرض الكفاية، الذي يقوم به البعض ويعود نفعه على الجميع، يعتبر أفضل من فرض العين الذي يقتصر نفعه على الفرد نفسه، واستشهد بقول إمام الحرمين الجويني، الذي أفاد بأن فرض الكفاية يتفوق على فرض العين لما له من أثر إيجابي على المجتمع ككل.

وأضاف أن العلماء يرون أن السهر في طلب العلم والبحث لإفادة الآخرين يعد أفضل من أداء صلاة النفل، مشيرًا إلى أن العمل في سبيل العلم والمجتمع يُعد فرضًا ويتقدم على العبادات الفردية التي لا تتعدى الفرد نفسه.

وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة التراويح في جماعة إلا ليلة أو ليلتين، وذلك من رحمته خشية أن تفرض على المسلمين، وهذا يدل على أن العبادات الفردية لا يجب أن تعيق الفرد عن أداء واجباته تجاه المجتمع.

محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير جامعة الأزهر الأزهر برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن محمد الباز برنامج ديني برامج المتحدة المتحدة برامج رمضان

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