الأحد 31 مارس 2024
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الدين لله

علامات ليلة القدر 2024 وكيفية تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان

جريدة الدستور

ليلة القدر هي ليلة عظيمة تُفضل عن ألف شهر، وهي ليلة مباركة ينزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن الله تعالى من كل أمر.

موعد ليلة القدر 2024

وقد أخفى الله تعالى ليلة القدر عن العباد لكي يتحرّوها ويجتهدوا في العبادة والطاعة في جميع العشر الأواخر من رمضان.

ويجب على المسلم أن يُحرّي ليلة القدر في جميع العشر الأواخر من رمضان، وأفضل ما يُمكن للمسلم أن يفعله في العشر الأواخر من رمضان هو الإكثار من الدعاء والطاعة.

علامات ليلة القدر 2024

وقد وردت في السنة النبوية الشريفة بعض العلامات التي تدل على ليلة القدر، منها:

1. نزول الملائكة:

تنزل الملائكة في ليلة القدر بأمر من الله تعالى، ويُقال أن الأرض تُضيء في هذه الليلة بنور الملائكة.

أسامة قابيل: ليلة القدر فى كل ليلة من العشر الأواخر

ندوة "فضل ليلة القدر" بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية

2. سكينة وطمأنينة:

يكون الجو في ليلة القدر هادئًا ومُطمئنًا، وتشعر النفس براحة وسكينة.

3. عدم شعاع الشمس:

تشرق الشمس في صبيحة ليلة القدر بدون شعاع، وتكون كأنها قطعة قمر.

4. سهولة ركوعها وسجودها:

يُسهل الله تعالى على العبد ركوعها وسجودها في ليلة القدر، ولا يشعر بالتعب أو الملل.

5. رؤيا منام صالح:

قد يرى بعض الناس رؤيا صالحة تدل على ليلة القدر.

6. خفة ويسر:

يشعر المسلم في ليلة القدر بخفة ويسر في نفسه وجسده.

7. رائحة طيبة:

قد يشعر بعض الناس برائحة طيبة في ليلة القدر.

8. انشراح الصدر:

يشعر المسلم في ليلة القدر بانشراح الصدر وراحة البال.

9. استجابة الدعاء:

يُستجاب الدعاء في ليلة القدر.

10. حلمٌ يدلّ على ليلة القدر:

وردت أحاديث نبوية تدلّ على رؤيا منام تدلّ على ليلة القدر، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر طيبةٌ، لا حارةٌ ولا باردةٌ، تصبحُ الشمسُ صبيحتَها لا شعاعَ لها، كأنَّها طستٌ معلَّقةٌ".

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