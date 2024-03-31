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الدين لله

دعاء قبل الافطار في اليوم 21 رمضان 2024

جريدة الدستور

يُستحب للمسلم أن يُدعي الله تعالى قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك، فالدعاء من أهم العبادات التي يُمكن للمسلم أن يُقرب بها نفسه من الله تعالى.

وقد وردت في السنة النبوية الشريفة بعض الأدعية التي يُمكن للمسلم أن يدعو بها قبل الإفطار، منها:

 

دعاء للصائم قبل الافطار
 

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي".


"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن هرم الشيخوخة ومن فتنة المحيا والممات".


"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".


"اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون".


وهناك بعض الأدعية من القرآن الكريم التي يُمكن للمسلم أن يدعو بها قبل الإفطار، منها:

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب".
"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".
"ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين".

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دعاء قبل الافطار
 

"اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي".

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".

"اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون".

 

دعاء قبل الإفطار للرزق

"اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك".

"اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر".

"اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين".

"اللهم يا كريم، اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السراير والضماير والهواجس والخواطر لا يغرب عنك شيء. أسالك فيضا من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك".

أدعية من القرآن الكريم:

"ربنا إننا نستغفرك ونتوب إليك، فارزقنا من فضلك إنك أنت الرزاق الكريم".

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".

"ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين".
 

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