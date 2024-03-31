الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

تمهيدًا لافتتاحه

وزيرة الثقافة تتفقد التجهيزات النهائية لمركز إبداع متحف نجيب محفوظ

صورة من الجولة
صورة من الجولة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمبنى تكية أبوالدهب، بحي الأزهر، للوقوف على التجهيزات النهائية لمركز إبداع نجيب محفوظ المُقام بالطابق الثالث للمتحف. 

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ووجهت وزيرة الثقافة بوضع خطة شاملة لاستغلال قاعات الطابق الثالث عند افتتاحه قريبًا، بما يعكس القيمة الأدبية لأديب نوبل، وتحقيق الاستفادة من موقع المتحف في إقامة أنشطة مستلهمة من روح قاهرة نجيب محفوظ، والتي ألهمت أديب نوبل لكتابة ثلاثيته، ولعدد من أهم رواياته الخالدة، وكذلك إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة لفنون الطفل، لخدمة أهالي القاهرة التاريخية، بالأزهر والحسين، والغورية والدرب الأحمر، وتخصيص قاعات للورش الفنية والندوات والعرض السينمائي. 

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كما تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني قاعات متحف نجيب محفوظ المكون من طابقين، الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، والطابق الثاني ويضم جناحًا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء "الحارة - رثاء- أحلام الرحيل- أصداء السيرة- تجليات- نوبل"، وغيرها.

نيفين الكيلاني الثقافة نجيب محفوظ الأزهر أعمال نجيب محفوظ

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