السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شكوى لمجلس الوزراء تطالب مستشار وزير الثقافة للسينما بالخضوع لتحليل المخدرات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الجليل

تقدم عصام رفعت، المستشار القانوني السابق لوزير الثقافة، بشكوى إلى مجلس الوزراء، ضد الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، لهروبه من تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي ينص على خضوع كل القيادات لتحليل المخدرات.

وجاء في الشكوى المقدمة والتي تحمل رقم (7795370): «أن خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، يتعاطى المخدرات ويهرب من إجراء التحاليل الطبية وفقا لقانون رقم 73 لسنة 2021».

وكانت قد أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، في ديسمبر الماضي، قرارا بتجديد انتداب الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، للعمل رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية، لمدة عام.

وكان خالد عبد الجليل تعرض خلال الأيام الماضية، لأزمة بسبب حريق استوديو الأهرام التابع لإدارته، وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى موقع حريق استوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب بديكور الحارة الشعبية.

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة كل العاملين بالاستديو، كما تفقدت مباني استوديو الأهرام والبلاتوهات الملحقة به.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

عصام رفعت الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما للرقابة على المصنفات لتحليل المخدرات الدكتورة نيفين الكيلاني

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