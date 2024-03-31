الأحد 31 مارس 2024
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مصر

"دائما على بالي".. صناع الخير تصل بكراتين رمضان للمقيمين بمستعمرة الجزام في أبوزعبل

جريدة الدستور

نجحت فرق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول بكراتين رمضان الى المقيمين بمستعمرة الجزام في أبو زعبل بالقليوبية، وذلك ضمن مبادرة “دايما على بالى” وبالتعاون مع المصرية للاتصالات WE.

وقامت فرق عمل صناع الخير بتوزيع الكراتين على المرضى بهدف تامين احتياجاتهم الغذائية على مدار الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم.

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وأكدت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع المصرية للاتصالات WE بهدف الوصول بكراتين رمضان إلى كل الأسر الأولى بالرعاية في أكبر عدد ممكن من المحافظات.

وأضافت أنه من المقرر أن يستمر التوزيع حتى يتم تسليم 150 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وتم توزيع كراتين رمضان على المقيمين بمستعمرة الجزام كدعم معنوي لتخفيف الأعباء عن المرضى، بغض النظر عن موقعهم أو ظروفهم المعيشية والصحية، وذلك وفقًا لتأكيد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

وأشار عبد الفتاح إلى أن التعاون مع المصرية للاتصالات يستهدف الوصول إلى القرى والنجوع، مؤكدًا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها قاموا بتوزيع الكراتين إلى الأسر بهدف الحفاظ على كرامة المتلقي وتحقيق التأكد من مستحقيها الفعليين.

وأضاف عبد الفتاح أن وزن الكرتونة الواحدة يصل إلى 14 كيلو جرام وتحتوي على المواد الغذائية الضرورية مثل الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

التحالف الوطني مؤسسة صناع الخير دايما على بالي الجزام الكرتونة

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