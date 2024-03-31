الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى البصل والسمسم

بصل
بصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:


1- حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%  
2- القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوما 
3- إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف 
4- الفرز والتدريج والتعبئة 


ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش  
2- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس
3- استمرار عمليات الري بانتظام  


ج) إنتاج البصيلات بالوجه القبلي: 


1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية 
3- انتظام عملية الرى

د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس)


1- إجراء نقاوة الحشائش 
2- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية
3- منع الرش الحشري حنى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار
4- إجراء عملية الري بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وأن يكون الري على الحامي.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول السمسم مراعاتها:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة بعد التخلص من الحشائش أثناء الخدمة وقبل الزراعة ولذلك تعطي رية كدابة.

وتحـرث الأرض الثقيلة مرتين متعامدتين ونزحـف وتنعـم وتسـوي لسهولة التحكـم في مياه الـري وفي الأراضي الحفيفـة يكتفي بحرثة واحدة وبخطط بمعدل 14خط / فصبتين أو مصاطب عرض المصطبة من 80-100 وتقسم إلى أحواض 5×5 في الأراضي الحفيفة و6×6 في الأراضي القديمة وإلى 4×4 في الأراضي الرملية والجديدة.


- إضافة السماد الفوسفاتي بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات عند تجهيز الأرض. 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصولي البصل

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