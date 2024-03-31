بينها حفل المولوية المصرية بقبة الغورى.. أمسيات وسهرات رمضانية الليلة

حفل المولوية المصرية بقبة الغوري واحدة من أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الأحد 31 مارس والموافق 21 رمضان، التي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وسهرات رمضانية بالمراكز الإبداعية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، ضمن أمسيات وسهرات رمضانية، عدة فعاليات. ففي التاسعة مساء يحتضن مركز ربداع قبة الغوري بالحسين، حفلا للإنشاد الديني الذي تحييه فرقة المولوية المصرية، بقيادة المنشد عامر التوني.

وفي نفس التوقيت ــ التاسعة مساء ــ يحيي كورال "سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، أمسية رمضانية، بمركز إبداع بيت الغناء العربي.

وفي التاسعة أيضا، يقام حفل تحييه فرقة النيل للآلات الشعبية، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز. وفي التاسعة أيضا، يقام بمركز إبداع قصر الأمير طاز حفل لثنائي العود دينا وغسان.

بيت الفنون الشعبية يحيى الليلة 14 لــ"هل هلالك"

وفي الثامنة والنصف مساء، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، التى يعشقها الصغار والكبار.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

مدحت صالح يختتم فعاليات الأوبرا الرمضانية

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، ختام أمسيات الأوبرا الرمضانية، بسهرة مع النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر أعماله التى قدمها خلال مشواره الفنى منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر بأدائها.

مدارس أداء السيرة الهلالية بالأعلي للثقافة

وفي الثامنة مساء، وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يعقد بالمجلس الأعلي للثقافة بساحة الأوبرا بالجزيرة، لقاء بعنوان “مدارس أداء السيرة الهلالية”، بمشاركة كل من: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والشاعر محمد بغداديو الباحث، والدكتور خالد أبوالليل، الشاعر والباحث في التراث الشعبي، ومسعود شومان، والباحث عمرو منير.

وتعقد الحلقة النقاشية بمصاحبة عروض فنية تقدمها فرقة السيرة الهلالية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تتضمن الحلقة فواصل فنية تقدمها فرقة السيرة الهلالية، يرويها الشاعر الشعبي عبدالمعز عزالدين.

وضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب، تعقد في التاسعة مساء أمسية شعرية بمشاركة الشعراء: سالم الشهباني، خلف جابر، رجب الصاوي، سعيد شحاتة، وتديرها الناقدة الدكتورة شيرين العدوي.

افتتاح معرض رمضانيات

وفي التاسعة مساء، يفتتح بأتيليه الإسكندرية المعرض الموسمي الأول للفنون التشكيلية، تحت عنوان “رمضانيات”، ويستمر المعرض حتي 8 أبريل 2024، ويضم أعمال تصوير، رسم، فوتوغرافيا، أشغال يدوية، وديكوباج.

في ذات السياق، وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يفتتح في الثامنة مساء، بجاليري مشربية للفن المعاصر، المعرض الجماعي "أشيائي المفضلة 8".

ويقام معرض "أشيائي المفضلة" لثامن سنة على التوالي مع مجموعة من الفنانات، حيث بدأ معرض أشيائي المفضلة كمعرض صغير في 2016، يضم ثلاثة أعمال مختارة لثلاث فنانات إلا أنه مع مرور الوقت تطور إلى أن أصبح معرضا هدفه الأساسي دعم وإعطاء مساحة آمنة للفنانات للتعبير عن رأيهن وما يؤمنّ به. المعرض لا يقتصر على مواضيع محددة بل يطمح لعرض أعمال صادقة تعكس كل ما هو مهم لكل فنانة.

ويشارك في معرض هذا العام أعمال 20 فنانة: كاملة بسيوني، مروة طلعت، رغدة خيري، هنا أسامة، آلاء أيمن حسن، هبة طارق، مني خليل، سلمي يوسف، فريدة مهدي، رنا أحمد، روان الديب، نوران مالك، عفراء أحمد، آلاء عبدالرحمن، مريم سليمان السيد، شيري إيهاب، هاجر أحمد، دليلة حسنين، سارة زكي، وريم صلاح. معظمهم يشارك في العرض للمرة الأولى. ويستمر المعرض حتي 8 مايو 2024.