الأحد 31 مارس 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": هناك بعض الجوانب فى شخصيات الأعمال التاريخية تترك للاجتهاد مثل نبرة الصوت

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المقصود بالمراجعة التاريخية في الاعمال الدرامية، هو الوصول للشكل التقليدي، وهذا أمر لا يثير إهتمام المشاهد.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحل في ذلك هو العودة للورشة الدرامية التي تساهم في تصحيح الأمور التاريخية، حيث أن المؤرخ يساعد في إظهار الجوانب المخفية عن الشخصية التي يكتب عنها، بالإضافة إلى التواريخ والأسماء.

وأشار إلى أن الأسماء في الأعمال الدرامية التاريخية من الأمور الهامة، وبالتالي فدور الورشة الدرامية التي تضم باحثين ومؤرخين في مساعدة النجوم في نطق الأسماء والاداء، حيث أن ورش العمل مستمرة حتى أثناء التصوير من أجل تصحيح الأخطاء.

ونوه، أن هناك بعض الجوانب في شخصيات الأعمال التاريخية تترك للاجتهاد مثل نبرة الصوت، حيث استشهد بموقف جمعه مع الفنان يحي الفخراني حيث سيقدم شخصية محمد علي، حيث طلب منه نبره صوته.

وأكد عفيفي، أن نبرة صوت محمد علي كانت صعبة، بسبب عدم توافر تسجيلات خاصة لصوته أو وصف من قبل المؤرخين في عصره لنبرة الصوت وحاولت معه في إيصال النبرة من خلال تحليل لنبرة الصوت الخاصة باللغة التركية، حيث أنه كان يتحدث بها، وهذا يدل على مدى الأهمية في إيصال كل تفصيلة بالشخصية للمشاهد، خاصة في الأعمال التاريخية. 

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين:

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين محمد عفيفي الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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