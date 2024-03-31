الحلقة 20.. حماس كبير لنورة استعدادًا للأوبن داى

شهدت الحلقة العشرون من المسلسل الكرتونى نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، أحداثا جديدة، وهو الحماس الكبير الذي تعيشه نورة استعدادًا للأوبن داي الذي تنظمه بالمدرسة بمشاركة زملائها، وأبلغت أسرتها أنها منتظرة لهذا اليوم بفارغ الصبر، من أجل إسعاد الجميع سواء بعرض مشاريع جديدة أو تقديم فقرات فنية احتفالية، وهو ما تحمست اه أسرتها أيضًا.

القنوات الناقلة للمسلسل الكرتوني نورة

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة" على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلي بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حال وقوعه في مشكلة ما، في المسلسل الكرتوني نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التي تهم الفتيات في مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

مسلسل نورة

أبطال مسلسل نورة

وشارك في تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وأشرف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.