السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تجديد الثقة فى هشام سعودي وكيلًا لنقابة المهندسين

الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي

جدد مجلس نقابة المهندسين المصرية الثقة في الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وكيلًا لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه وإعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التى أجريت بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وعقد المجلس الأعلى للنقابة جلسته الأولى والاجرائية بعد انتخابات التجديد النصفي 2024  بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي وأعضاء مجلس النقابة العامة من الأعضاء المكملين وممثلي الشعب الهندسية السبعة ورؤساء النقابات الفرعية.

وجاءت انتخابات هيئة المكتب لاختيار الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق، وانتخاب أمين عام مساعد، وأمين مساعد للصندوق، ويكونوا مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي: الدكتور هشام سعودى وكيلًا للنقابة، الدكتور أحمد البدوي وكيلًا، المهندس محمود عرفات أمين عام، الدكتور معتز طلبة أمينًا للصندوق، المهندس كريم الكسار أمين عام مساعد، الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد.

 

يذكر أن الدكتور هشام سعودي كان قد فاز في انتخابات هيئة المكتب في شهر يوليو الماضي كوكيلًا للنقابة، ويشغل منصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية للدورة الثانية على التوالي بعد فوزه في انتخابات النقابة عام 2022.

وكانت قد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي حفل تكريم أعضاء اللجان النقابية المختلفة، كما تم تكريم أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة من أعضاء نقابة الاسكندرية للفترة 2022/ 2024.

ووجه الدكتور هشام سعودي الشكر لمجلس النقابة على جهده الدائم وسعيه المستمر للنجاح والتطور، كما وجه الشكر لاعضاء اللجان وقال أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تتبني تفعيل أنشطة اللجان وانها أساس العمل النقابي وفخره بمجهودات أعضاء اللجان في خدمة زملائهم المهندسين.

جاء ذلك  بحضور رؤساء اللجان: المهندس صلاح حامد رئيس لجنة الإسكان والمشرعات الهندسية، والدكتور مصطفي الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، والدكتور حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة، والمهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب، والمهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات، والمهندس فتح الباب رئيس لجنة التمغة الهندسية واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية، والدكتور هبة المغربي رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة، والمهندس احمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف.

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