السبت 30 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش الخطة الاستراتيجية للسكان والمسح الصحى للأسرة المصرية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، لبحث ومناقشة مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية لمحافظة الإسكندرية، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية، كما تم عرض ما تم إنجازه من الخطة السكانية 2023 /2024 وتقييم الخطط السابقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 -2030

ثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقًا للمعدلات الطبيعية.

وأكد المحافظ أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

ووجه المحافظ بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية بمشاركة كل الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية على المجتمع ككل، وحجم خطورة الزيادة السكانية على الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل وخطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة.

حضر الاجتماع، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وإيناس سلامة مقرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الإسكندرية، ومديري المديريات، وممثلي شركات المرافق، وجميع الجهات المعنية بالعمل السكاني بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية الخطة الاستراتيجية للسكان المسح الصحي للأسرة محافظة الاسكندرية الخطة السكانية

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