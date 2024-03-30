9 مليارات دولار إجمالى صادرات مصر من الإنتاج الزراعى العام الماضى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

تلقى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس، والتي بلغت 2218302 طنًا بقيمة 1515100266 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.

كما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و199 ألفًا 916 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألفًا 603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألفًا و110 أطنان من الفاصوليا "طازجة وجافة"، محتلة المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع، بإجمالي 49 ألفًا و930 طنًا، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألفًا و536 طنًا.

صادرات مصر من الفراولة

كما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و592 طنًا، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طنًا، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طنًا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

ووجه وزير الزراعة، الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.