وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية، وكذلك ممثلو البنوك المشاركة ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع تم استعرض إنجازات البرنامج خلال عام 2023، حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جم لأكثر من 12 ألف مستفيدا بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023، وبذلك يصبح إجمالي ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنية (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيه) إلى أكثر من 418 ألف مزارع ومستفيد نهائي، وكذلك استعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام وتم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 وصرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.

وخلال الاجتماع "القصير" أكد أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار الزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.

وأضاف أنه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة، على أن يتولى تنفيذها البنك التجاري الدولي CIB البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة والوحدات الفنية للبرنامج.

وزير الزراعة أكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات، في نهاية الاجتماع "القصير" وجه الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه، مشيرا إلى إشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة، وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.