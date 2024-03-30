عاطل ينتقم من والد زوجته فى العياط بحرق سيارته

دفعت الخلافات الأسرية عاطلًا إلى حرق سيارة حماه بمنطقة العياط، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات وسؤال مالك السيارة اتهم زوج ابنته بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.