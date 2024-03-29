ضبط 14 لصا ارتكبوا 44 واقعة سرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة 2 هاتف محمول من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته (الهواتف المستولى عليها)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن، وأنه وراء ارتكاب عدد 3 وقائع سرقة أخرى، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تمكنت من ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة إطارات وجنوط السيارات، وأقروا بارتكاب (12) واقعة وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (5 أشخاص من مالكي محال قطع غيار السيارات) "تم ضبطهم"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

كما تم ضبط (خادمة) لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية والساعات "ماركات مختلفة" من داخل شقة تعمل بها بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطل "ونجله" – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المُشار إليه وأنهما وراء ارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيء النية" (عامل - مقيم بدائرة القسم).

كما تم ضبط (سائق، عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، واعترفوا بارتكاب (10) وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (2 سمكرى "لأحدهما معلومات جنائية") وضبط بالورشة عملهما على السيارات المستولى عليها.

وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، واعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها.

وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكابهما عدد (9) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.