الإدارة العامة للمرور: ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

(601) مخالفة السير بدون تراخيص.

(31) دراجة نارية مخالفة.

(10056) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(25) مخالفة موقف عشوائى.

(317) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.