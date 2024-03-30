السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى: نحتاج إلى صواريخ ATACMS لضرب القرم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتزم استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية الصنع لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم بعد الحصول عليها.

وأشار زيلينسكي في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه يعتزم استهداف المطارات العسكرية في القرم التي تستخدمها روسيا لضرب الأهداف في أوكرانيا.

وأوضح: "إذا كانت روسيا تعرف أن بإمكاننا تدمير تلك الطائرات، فإنهم لن يهاجمونا من القرم. وهذا مثلما هو مع الأسطول البحري. طردناهم من مياهنا الإقليمية. والآن سنطردهم من المطارات في القرم".

ورفض زيلينسكي الإجابة عن سؤال ما إذا كانت صواريخ ATACMS في طريقها إلى أوكرانيا، مكتفيا بالقول إنها "غير موجودة" في أوكرانيا في الوقت الحالي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن البنتاجون أصبح منفتحا على تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا، بعد دخول صواريخ جديدة من نوع PrSM للخدمة ي الولايات المتحدة.

يذكر أن القرم انضمت إلى روسيا في عام 2014، لكن أوكرانيا لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها وتسميها "الأراضي المحتلة مؤقتا".

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