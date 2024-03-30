السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مرافق

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

وأكدت إدارة المرور أن هذا الأمر يستلزم الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالاتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات مع تحويل حركة المركبات لاستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيمينًا محور شينزو آبى.  

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ3 عصرًا يوم الجمعة الموافق 29/3/2024 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 31/3/2024.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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