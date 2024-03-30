السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى: من دون الدعم الأمريكى ستضطر قواتنا للتراجع

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة منشورة الجمعة، إن أوكرانيا إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة وتعرقلها خلافات في الكونجرس، فسيكون على قواتها التراجع "بخطوات صغيرة".

 

وقال زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست "إذا كان الدعم الأمريكي غير موجود، فيعني ذلك أنه ليس لدينا دفاعات جوية، أو صواريخ باتريوت، أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمترا".

 

وأضاف "يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو الأخرى، بخطوات صغيرة". وتابع "نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع".

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