السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: وجود إسرائيل أصبح على المحك.. وندعوها لحماية الفلسطينيين فى غزة

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وجود خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بعد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك مسار يؤدي إلى حل الدولتين"، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعيدًا عن الكاميرات، خلال حفل حضره الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، الخميس، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وأشار بايدن إلى أنهم يعملون مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة، وتقديم المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وقال بايدن: وجود إسرائيل أصبح على المحك.. لا يجب أن ننسى ذلك، لكننا ندعوها لزيادة جهودها لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، لليوم الـ175 على التوالي؛ حيث واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع.

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