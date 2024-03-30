"نتطلع للعمل معها".. واشنطن ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رحبت الولايات المتحدة بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، حسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".

وأضاف: "نتطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والرخاء".

وأعلن الخميس رسميا عن موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى.

وكانت الإدارة الأمريكية وجهت انتقادات للسلطة الفلسطينية مطالبة بإجراء "إصلاحات" تتضمن تشكيل حكومة تحظى بشعبية وثقة بين الفلسطينيين.