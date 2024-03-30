السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شذى يحيى: نجاح تجربة بيكار وعز الدين نجيب فى الجمع بين الفنون كانت مرهونة بالصدق

شذى يحيى
شذى يحيى

شهد المشهد الثقافي المصري مؤخرا معرضا تشكيليا للكاتب المسرحي والروائي وليد علاء الدين تحت عنوان "دوائر الهامش" ببيت السناري، الأمر الذي فتح الباب للتساؤل حول فكرة الانتقال والمزاوجة بين الفنون والتي لم تكن غريبة ولاجديدة في تاريخ الثقافة المصرية، والتي تكسر بطبيعة الحال فكرة الإخلاص لاجناس ابداعية بعينها، التي أصبحت نادرة، عن المزاوجة بين الفنون تجيبنا الناقدة والباحثة في الفن الكاتبة شذي يحيي :

 

قالت الكاتبة والباحثة شذى يحيي : التجربة الإبداعية فى أساسها محاولة للتواصل مع المتلقى والمشاركة معه أيا كان الوسيط المستخدم سواء الشعر الادب، الفن التشكيلي، الموسيقى، الغناء، كل الفنون بالمجمل؛ لذلك فأغلب المبدعين في مراحل حياتهم مارسوا أكثر من سياق ابداعى، للتعبيير عن أفكارهم . ولفتت إلى أن المبدع الحقيقي من الضروري جدا لإثراء تجربته أن يكون محتكا ومطلعا على كل السياقات الإبداعية الأخرى؛ كونها تتكامل ولا تنفصل لكن ليس كل المبدعين لديهم الرغبة في عرض ابداعاتهم الأخرى. 

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"دوائر الهامش" معرض تشكيلى للأديب المصرى وليد علاء الدين فى بيت السنارى بالقاهرة

وأكدت شذي يحيي: أن كل مبدع لديه حس شعرى فالشعر أصدق وأسلس طرق التعبير وذائقة فنية ونقدية وحساسية للموسيقى لكن الممارسة الاحترافية تختلف وإن كان البعض عرض ابداعاته في المجالات المختلفة ونجح مجموعاته القصصية وقصصه كانت ناجحة بقدر كتبه في تاريخ الفن والنقد التشكيلي وبقدر أعماله الفنية ربما تأثر انتاجه الإبداعي وخصوصا في التصوير بهذا التنوع لأن جهده توزع على أكثر من مجال.

 

وواصلت قائلة "حسين بيكار نموذج اخر فنان تشكيلي ورسام صحفي ورسام أطفال كاتب مقال وشاعر فصحى وعامية وموسيقى عازف للبزق كان ناجحا جدا فى كل هذه المجالات لأنه استطاع إيجاد صيغة من التكامل تدمج كل ما يفعله فى مشروع واحد ورسالة واحدة يوصلها للمتلقى ويتفاعل معها .الاثنين عز الدين نجيب وبيكار كانا اصحاب مشروع وصادقين مع النفس ومع الناس فنجحت التجربة 

 

وختمت شذي يحي الفنان ليس موسوعي لكنه يستخدم أدوات المتاحة لإيصال رسالته إذ كان لديه القدرة على ممارسة أكثر من مجال ابداعى فهذا بالطبع سيشكل إثراء للتجربة ويخلق تشوق وفضول أكبر للتلقي.

الكاتبة والباحثة شذى يحيي المزاوجة بين الفنون وليد علاء الدين حسين بيكار عز الدين نجيب

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