حزب الأمة القومى السودانى: نرحب بتأكيد الجيش الانفتاح على مبادرات جهود السلام وإنهاء الحرب

رحب حزب الأمة القومي السوداني، الجمعة، بتأكيد الجيش السوداني الانفتاح على مبادرات جهود السلام وإنهاء الحرب في البلاد في ظل استمرار الحرب مع اقتراب دخولها العام الأول.

وقال الحزب في بيان على صفحته في فيسبوك "طالعنا أمس خطاب الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة بولاية القضارف، والذي أكد فيه أن السلام هو الأصل، وأنهم منفتحون على كل مبادرات وجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

نرحب بالسلام كهدف أسمى

كما أضاف: "نرحب بهذا الموقف الرشيد الذي ظللنا نطالب به منذ بداية الحرب، لأن تحقيق السلام يجب أن يكون الهدف الأسمى الذي يجنب البلاد المزيد من الموت والدمار والتشريد".

وقال الحزب في بيانه: "نجدد موقفنا الرافض لكل مظاهر التجييش الأيديولوجي والجهوي وانتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة، وننبه لخطورة ذلك على مستقبل السلام والأمن، ونؤكد على ضرورة أن تكون القوات المسلحة هي القيمة على سيطرة السلاح وعدم استنساخ تجارب الماضي في صناعة ميليشيات موازية للقوات المسلحة".

وكان كباشي قد أكد أن الجيش لن يقبل بانتماءات سياسية داخل "المقاومة الشعبية المسلحة"، مؤكدا أن القوات المسلحة في طريقها "لحسم الفوضى تماما".

كما قال الكباشي، في كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، إن "كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية".

وتتصاعد الأحداث المشتعلة في السودان في ظل معاناة المواطنيين السودانيون جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل العام الماضي بسبب تمرد ميليشا الدعم السريع في العديد من الولايات السودانية.