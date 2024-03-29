أمريكا تحث مجلس الأمن على التحرك لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد

قالت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان، وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضًا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات.

ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الطرفين المتحاربين قوضا عمليات توصيل المساعدات، وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.

وأبلغت الصحفيين بأن "الوضع في السودان ما زال كارثيًا ويتفاقم الناس يتضورون جوعًا".

واندلعت الحرب في السودان صباح 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونًا، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. وفر نحو 8 ملايين من منازلهم، وقد تفتك مجاعة كارثية في الأشهر المقبلة بنحو 5 ملايين.