الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: هبوط مروحيات الجيش فى قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى

مروحيات جيش الاحتلال
مروحيات جيش الاحتلال

أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة، لنقل عدد من الجنود الجرحى، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية .

 

خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد وممثل الجيش في المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن تفاصيل خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون حول صفقة تبادل المحتجزين.

 

الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، وفقًا لتصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، بأن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.

وأكد إعلام فلسطيني، ارتقاء 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرقي مدينة غزة، وفقًا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل

وسائل اعلام إسرائيلية مروحيات الجيش غزة قطاع غزة الجنود الجرحى القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"الصحة الفلسطينية": 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة