إعلام إسرائيلى: هبوط مروحيات الجيش فى قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى

أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة، لنقل عدد من الجنود الجرحى، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية .

خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد وممثل الجيش في المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن تفاصيل خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون حول صفقة تبادل المحتجزين.

الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، وفقًا لتصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، بأن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.

وأكد إعلام فلسطيني، ارتقاء 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرقي مدينة غزة، وفقًا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل