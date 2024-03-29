بنسبة 25%.. استمرار معارض "أهلًا رمضان" ومبادرات تخفيض الأسعار بمطروح

واصلت معارض أهلا رمضان بمحافظة مطروح عرض السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، بنسب تخفيض وصلت إلى 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة.

9 معارض لـ"أهلًا رمضان" مطروح

وأوضح علي زيدان مدير التجارة الداخلية بتموين مطروح والمشرف علي معارض أهلا رمضان بالمحافظة، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن معارض أهلا رمضان وعددها 9 معارض بمحافظة مطروح مستمرة في عرض وبيع السلع الأساسية والغذائية، واللحوم الطازجة، والمجمدة، والخضر والفاكهة، ومنتجات سيوة، والمنظفات بنسب تتراوح بين 20 و25%، حيث إنه يتم بشكل دوري ضخ كميات من السلع بجميع المعارض لسد احتياجات كل المواطنين.

تنفيذ حملات على المعارض لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة السلع المقدمة

وأضاف مدير التجارة الداخلية بتموين مطروح والمشرف علي معارض أهلا رمضان بالمحافظة، أنه يتم أيضا تنفيذ حملات علي المعارض لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المخفضة ومتابعة جودة السلع المقدمة للمواطنين مؤكدا على أن المعارض تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة فضلا عن مشاركة عده محال وسلاسل تجارية في مبادرات تخفيض الأسعار.

وأكد أن مبادرات تخفيض الأسعار مستمرة حتي نهاية عيد الفطر المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى الإقبال الكثيف الملحوظ هذا العام علي معارض أهلا رمضان ولقيت رضاء واستحسان المستهلكين.

انعقاد غرفة العمليات

وأشار علي زيدان إلى أن مديرية التموين تقوم بالمتابعة اليومية على الأسواق والمعارض للتأكد من سلامة ما يتم عرضه للمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بمدن ومراكز المحافظة وسرعة حلها.