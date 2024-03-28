"الحشاشين" الحلقة 18.. "يحيى" يدخل حُلم الجنة في أول اختبار داخل قلعة الحشاشين

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مع أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، يدب القلق فى قلب زيد ابن سيحون، الذراع اليمنى لحسن الصباح قائد الحشاشين، بسبب السماح للجنود السلاجقة الثلاثة المتمردين بدخول قلعة ألموت، خاصة أن بينهم يحيي ابن سعيد مؤذن أصفهان الذى تورط “زيد” فى قتله هو زوجته بسبب رفض المؤذن إطاعة أوامر حسن الصباح والإنضمام إلى طائفته.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

يشعر “بن سيحون” أن وجود يحيى داخل قلعة الحشاشين ليس سوى أمر مدبر للثأر من قاتل والديه ويزداد هذا الخوف والقلق مع قرب هذا الشاب من حسن الصباح شيئًا فشيئًا وفى المقابل، يضع قائد الحشاشين “يحيي” فى اختبار حلم الجنة للتأكد من صدق نواياه، ويقابله لأول مرة وجهًا لوجه ويكشف له عن أول مهمة تنتظره: يحيي اسم جميل ولايق عليك كشهيد، انا مسمحتش لأى شاب يكون فدائى أو مختار بالسرعة اللي سمحت بيها لك، انت شاب شجاع قدرت تدخل القلعة وتبقي وسطنا.. عملت اللى مقدرش يعمله كبار الأعداء"، ثم يأمر باستدعاء زيد بن سيحون ليواجه يحيي لأول مرة قاتل والديه وجهًا لوجه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 18 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.