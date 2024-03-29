الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل تأييد البرلمان الفرنسى مشروع قانون لوقف التمييز ضد النساء

التمييز ضد السود
التمييز ضد السود

أيد مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تصفيفة الشعر أو اللون أو الملمس، في خطوة "تاريخية" يقول المؤيدون إنها ستساعد في معاقبة التمييز في مكان العمل.

وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل عن إقليم جوادلوب الفرنسي فيما وراء البحار والذي رعى مشروع القانون، إن هناك الكثير من المعاناة على أساس التمييز في الشعر، وأن النساء المنحدرات من أصل أفريقي في فرنسا غالبًا ما يتم تشجيعهن على تغيير تسريحات شعرهن قبل مقابلات العمل، حسبما افادت وكالة اسوشتيد برس االامريكية. 

يوم تاريخي في فرنسا 

 

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وقال المشرع : "اليوم هو يوم تاريخي. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى ترسانة تشريعية وطنية تهدف على وجه التحديد إلى مكافحة التمييز ضد الشعر في مكان العمل وفي المجال العام.

وأفاد أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 44 مشرعًا مقابل اثنين، على الرغم من أن معظم المشرعين في الجمعية الوطنية لم يصوتوا، ولكي يصبح قانونا، يجب أن تتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يواجه معارضة.

وقالت إستيل فالوا، وهي مستشارة تقص شعرها القصير والملتف في صالون بباريس، لوكالة أسوشيتد برس: “لقد حان الوقت”. "واليوم، نحن نمضي قدمًا نحو إزالة حواجز التمييز هذه."

وقالت أودي ليفوريل-دجامبو، مصففة الشعر، لوكالة أسوشييتد برس إن الأمر لا يتعلق فقط بمشكلة الشعر. "سوف يمنح الناس القوة ليكونوا قادرين على الإجابة، عندما يُطلب منهم تمليس شعرهم، يمكنهم أن يقولوا: "لا، هذا غير قانوني، لا يمكنك أن تتوقع ذلك مني، لا علاقة له بكفاءتي المهنية". 

وفاز أحد أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 بمعركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول على متن الرحلات الجوية بعد قرار من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

واجه أشخاص بارزون في فرنسا، بما في ذلك المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم.

مجلس النواب الفرنسي تصفيفة الشعر لون الشعر البرلمان الفرنسي السود

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