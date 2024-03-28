الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة جوميز مع عواد قبل موقعة فيوتشر فى الكونفدرالية

جوميز
جوميز

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، إعادة الثقة في محمد عواد لحراسة مرمى الفريق، في مباراة مودرن فيوتشر، ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأتي هذه الخطوة من جوميز، لرفع الروح المعنوية لعواد، بعد عدم مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر، التي توج المنتخب الكرواتي بطلًا لها.

وعقد جوميز جلسة منفردة مع عواد، أكد فيها ثقته بقدراته واختياره كحارس أساسي في الفترة المقبلة.

وقرر جوميز إلغاء سياسة التدوير التي اتبعها في مركز حراسة المرمى خلال الفترة الماضية، اعتبر المدرب أن سياسة التدوير لم تُؤتِ بثمارها، وتسببت في تشتت الحراس وعدم ثبات مستواهم.

ويرى جوميز أن عواد هو الحارس الأنسب لحراسة مرمى الزمالك في الفترة المقبلة، وتأتي هذه القناعة بعد اختيار عواد في قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة كأس عاصمة مصر، على الرغم من عدم ظهوره في أي لقاء.

وتُعد مباراة مودرن فيوتشر مهمة للغاية بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وتُعول جماهير الزمالك على عواد لتقديم أداء مميز في هذه المباراة، والحفاظ على نظافة شباكه.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية كروية، في إطار مباريات ذهاب ربع كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب بعدها بأسبوع، وتحديدا يوم 7 أبريل المقبل.

وتأهل الفارس الأبيض، إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، بعدما تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، حيث ضمت مجموعته كلا من أبوسليم الليبي الثاني برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولي الثالث برصيد 8 نقاط، وأخيرا سوار الغيني برصيد نقطة وحيدة.

ويمتلك الزمالك، لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية، حصل عليها في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي.

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