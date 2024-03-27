الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زيزو يشارك في تدريبات الزمالك لللحاق بمواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

زيزو
زيزو

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

جاء ذلك عقب انتهاء "زيزو" من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم. وشارك "زيزو" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة "زيزو" خلال التدريبات الجماعية للاطمئنان على اللاعب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

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