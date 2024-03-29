كيف تصلي كنيسة الروم الملكيين في يوم الجمعة العظيمة؟

تحتفل كنيسة الروم الملكيين بحلول الجمعة العظيمة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في يوم الجمعة العظيم المقدس نكمل تذكار آلام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المقدسة الخلاصية الرهيبة. أعني البُصاق واللطمات والضربات والشتائم والهزء ولباس البرفير والقصبة والاسفنجة والخل والمسامير والحربة. وبالأخص الصليب والموت. وقد اقتبلها كلها طوعًا لأجلنا. كما نكمل أيضًا تذكار اعتراف اللص الشكور لما صرخ نحو المسيح على الصليب: اذكرني في ملكوتك.

ووزعت الكنيسة المقدّسة هذه الذكريات بين الصلوات التالية الخاصة بيوم الجمعة العظيم:

1) خدمة الآلام الخلاصية المقدّسة، وتقام مساء الخميس.

2) الساعات الكبرى. تقام يوم الجمعة صباحًا.

3) صلاة الغروب وفيها يتمّ التنزيل عن الصليب ورمز تحنيط المخلّص وتكفينه ودفنه. تقام قبل ظهر يوم الجمعة.

4) ومساء يُحتفل بسحر السبت. وفيه تنشد المراثي لدفن المسيح.

أما القداس الإلهيّ فلا يُقام في هذا اليوم. حزنًا على السيّد المسيح الدفين في القبر.

هذا وأقيم قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال رسول المحبة، الأب بطرس أيون، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم القديس مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بحجازة قبلي- قنا.

ترأس صلاة القداس الإلهي الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب ميشيل، بحضور الأخ ميشيل، والأخ أمير، والأخ روماني، والأخ عاموس، من رهبنة إخوة يسوع الصغار، حيث كانت كلمة العظة حول "المحبة وأعمال الرحمة"، كما تمت الإشارة إلى أعمال الأب المتنيح، من أجل خدمة عائلات، ورعية حجازة قبلي.

كذلك، نظمت رهبنة إخوة يسوع الصغار، لقاءً خاصًا، لأجل راحة نفس الأب بطرس أيون، تضمن ساعة سجود، وخبرات حياتية مع الأخ ميشيل، وإخوة يسوع الصغار، مع أبناء الرعية.

كما احتفلت كنيسة مار جرجس، بالأبطال، بعيد الأم، عقب صلاة القداس الإلهي، ودرب الصليب، بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، والأب رفعت لويز السالزياني.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة حول "مفهوم الأمومة ودور الأم في حياتنا"، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الأسر، المشاركة في اليوم.